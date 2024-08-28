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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze ve Hamas-İsrail ateşkes müzakerelerini görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Al Sani'nin telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.

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