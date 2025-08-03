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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştü.

Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

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