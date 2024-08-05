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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ile görüştü.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sisi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmeler için gittiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ile görüştü. Görüşmede özellikle ikili ilişkilerle beraber Gazze'deki durumun da gündemde olduğu öğrenildi.

Ortak basın toplantısı bekleniyor

Dışişleri Bakanı Fidan,Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin daveti üzerine gittiği Mısır'da bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Fidan, ayrıca Mısırlı mevkidaşı ile de bir araya gelecek. Fidan ve Abdelatty'nin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

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