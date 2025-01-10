Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikası ve bölgesel gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor"

İşte Bakan Fidan'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş. 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişme. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada milletimize de Suriyeli kardeşlerimize de mahçup olduk. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim.

Suriye halkı yeni bir hikaye ile karşı karşıya. Suriye'nin yeniden inşası konusunda ve istikrara kavuşmasında çabalarımıza başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen refah ve barıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik tarzının ne kadar kararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgede tahakküm ve baskı kültürü yerine barış ve huzuru tahsis edelim. Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur.

"Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu geldi"

(PKK/YPG) Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmakta. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz.

Yunanistan ile ilişkiler

Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır.

"Filistin meselesi gündemimizin ilk sırasında"

Gündemimizin ilk sıralarında Filistin meselesi yer aldı. İsrail mezaliminin Filistin üzerinde sürdüğünü gördük. Bir taraftan tüm imkanlarımızı Filistin için seferber ederken diğer taraftan uluslararası muhataplarımız ile diyalog kurduk. Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez.

"Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin'i tanıdı"

Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davaya dahil olduk. Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin'i tanıdı. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgemizdeki yangını tek başına söndürmeye yeterli değiliz. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış Filistin İsrail arasında iki devleti çözümden geçmektedir. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam etmektedir.

Rusya ile Ukrayna savaşı

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz devam ediyor. 2022'de ülkemizin aracılığıyla yapılan tahıl anlaşması ile 33 milyondan fazla tahıl dolaşıma girdi. Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz’de seyrüsefer için müzakereleri sürdürüyoruz. NATO’yu da savunma sanayimizle daha güçlü kılmaktayız. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız, ittifaka verdiğmiz önemi göstermiştir.

"Trump yönetimiyle açık iletişimi sürdüreceğiz"

ABD ile ilişkilerimiz olumlu. Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir.

Yenı̇ ABD yönetı̇mı̇yle yapıcı ve açık dı̇yaloğa devam edeceğı̇z, Trump dönemı̇nde olumlu ı̇vmenı̇n devam etmesı̇nı̇ umuyoruz.

"Avrupa Birliği ile ilişkiler iyi, kurumlarıyla aynı şekilde gitmiyor"

Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor. AB üyeliği, Cumhurbaşkanımızın dış politkada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte. AB'ye üyelik konusunda durum 10 yıl önce farklı bir noktaya geldi. Siyasi olarak bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Açık kalan noktalarda ilişkileri nasıl ileri götürebiliriz diye düşünüyoruz. Vize kolaylığı ve gümrük konuları dahil.

Soru-Cevap

İsrail'in yayılmacı politikası:

Uluslararası bir sorun haline geldi. Sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Küresel aktörlerle ortaklarımızla karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz.

Yunanistanla ilişkiler

Türkiye-Yunanistan arasındaki olumlu ilişki miras aldığımız sorunları çözmede olumlu bir ortam sağlıyor. Yunanistan tarafında iç politik baskı var. Biz odağımızı yitirmedikçe biraz zaman kaybına yol açıyor ama kararalılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Olumlu mesafe alabileceğimize inanıyorum. Önemli olan lider cesaretidir. İnşallah iki ülke de önemli adımlar atar diye düşünüyorum.

Filistin'de kalıcı barış

İki devletli çözüme gitmeden bölgede barış kalıcı olmayacaktır. Bir an önce ateşkesin sağlanıp kanın ve gözyaşının sağlanması gerekiyor. İsrail'e zaman kazandırmak için diplomatik süreç yürütenler var.

Suriye'deki Türk askeri varlığı

Yeni hükümetin attığı adımlara bağlı olarak Türkiye de ilişkileri gözden geçiriyor. Çok yeni bir süreçteyiz. Daha bir ay oldu. Ordaki varlığımızın artık farklı bir boyuta evrilmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse.

Sudan'daki iç savaş

BAE'ye geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette bölgesel konuları ele aldık. Bunlardan biri de Sudan. Bölgemizdeki diğer savaşlar gibi Sudan'daki savaş da çok sayıda can kaybına neden olmakta. Uluslararası toplum olarak Sudan'ı mercek altına almamız gerekiyor.

Abdullah Öcalan ile görüşmeler

Suriye’ye dışarıdan gelmiş terörist ve aktörlerin, Türkiye, Irak, İran ve Avrupa’dan gelmiş PKK’lıların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. İflah olmaz PKK’lı kadrolar var. Onların da terk etmesini istiyoruz. Geri kalanların Suriye’nin yeni ortamına entegre olmasını destekliyoruz. Parçalanmış Suriye görmek istemiyoruz. Bölgesel kötü aktörler tarafından kullanılabiliyor. Uluslararası aktörler için müdahale zemini oluşturuyor. (Abdullah Öcalan) söz konusu şahısla ilgili bir değişiklik yok. İmralı’da devam ediyor.

Suriye'ye destek çalışmaları

Türkiye'deki bakanlıklarımızın Suriye'de ne yapılacağına yönelik çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin çabalarıyla devam eden bir insanı yardım faaliyeti var. Kalkınmayla ilgili, elektrikle çalışmalar var. Katar'ın Ürdün'ün projeleri var. Bu bizim için artık kalıcı bir uğraşı konusu. BM'nin ABD'nin çalışmaları var. Bütün aktörlerin bu konuda koordineli çalışması sevindirici bir konu. Suriye'deki yeni yönetimin bu iş birliğine olumlu bakması fevkalade. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, finansal araçların gündeme alınması önemli.

Türkiye-İran ilişkileri

Biz İran ile iyi olan komşuluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. PKK ile olan mücadelemizde kendilerinden destek vermelerini de bekliyoruz. Bizim Türkiye olarak sadece İran'dan değil diğer ülkelerin de silahlı unsurlara destek vermemesini bekliyoruz. İran'ın bölgedeki politikasından vazgeçeceğine inanıyorum.

Fransız vatandaşı DEAŞ'lılar

Biz Fransa'yla çok uzun yıllardır, Fransız vatandaşı DEAŞ'lılar konusunu ele aldık. Kendi ülkelerine DEAŞ'lıları getirmek istemiyorlar. Çözümler mevcut. Her zaman kendi taleplerini koyup bizim endişelerimizle ilgili adım atmıyorlar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.