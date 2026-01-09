Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynakları, iki bakanın görüşmesinde ana gündem maddesinin Halep'teki son gelişmeler olduğunu bildirdi.
Kritik görüşme, YPG terör örgütü unsurlarının Halep'ten çıkarılmasının yakın olduğu bir dönemde yapıldı. Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların ardından sağlanan ateşkes mutabakatı çerçevesinde, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki YPG unsurlarının bölgeden ayrılması kararlaştırıldı. Tahliye süreci saat 03.00’te başlayarak, sabah saatlerinde fiilen uygulamaya konuldu.