Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye ve İran arasında yeni sınır kapıları açmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Sarıyer’de Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası ikili ortak basın açıklaması yaptı.

İki bakan, bölgesel iş birliği, Güney Kafkasya’daki istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Güney Kafkasya'da işbirliğinin geliştirilmek istendiğini aktardı.

Bakan Fidan, basın toplantısının başında, "İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilerine öncelik veren vizyonunu biz de paylaşıyoruz. Bölgenin barış, refah ve istikrarına katkı sağlamak temel hedefimizdir" diye konuştu.

"Türkiye ve İran arasında yeni sınır kapıları açmalıyız"

Gerekli altyapı yatırımlarını yapmak ve sınır illerini kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Fidan, yeni sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel tehditlerin de değerlendirildiğini aktaran Bakan Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İSrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da b savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

"Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı"

İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararı hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bölgemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşa çekmeye çalışıyor. İsrail'in saldırgan tutumları İran'ı meşru müdaafa adımları atmaya zorluyor. Krizin başından bu yana yaptığımız uyarıyı tekrarlıyorum, savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı.

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmeli, provokasyonlardan vazgeçmeli. Biz bölgede savaş istemiyoruz ve savaşın yayılma riski her zaman var."

"Türkiye ve İran İşbirliğimiz artmalı"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, İsrail'in eylemlerinin bölgeyi barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bir barut fıçısına çevirdiğini anlattı.

Arakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı. Arakçi, İsrail'e sağlanan desteğe de işaret ederek bunun İsrail Başbakanı Netanyahu'yu daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi toplantıda şunları söyledi:

"Türkiye ve İran, küresel güvenlikte önemli rol oynayabilir. Bölgemizde istikrar ve ekonomik kalkınmayı tesis etmeliyiz. İki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınırımız yok.

Enerji, ulaştırma ve ortak yatırımlarda ilişkiler güçlendirilmeli. Yeni sınır kapılarının açılması ve sınır ticaretinin artması konularını da ele aldık.

İsrail dünya barışına en büyük tehdittir. Biz barış istiyoruz ama her türlü tedbirimizi de aldık.

ABD, İsrail'e sağladığı destekle Netanyahu'yu cesaretlendirdi. Biz ateşkesi destekliyoruz. Hamas lideri Yahya Sinvar'a düzenlenen suikastı kınıyorum."