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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Haber Merkezi
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü. 

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. 

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