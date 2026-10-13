Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
AA
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.