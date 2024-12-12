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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın aralarında bulunduğu bir heyet Suriye'nin başkenti Şam’a geldi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da
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Al Jazeera Arapça, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminden kurtarılan Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini yazdı.

Suriye'de yeni bir dönemin başlaması bekleniyor

Suriye'de 27 Kasım’da başlayan "Özgürlük Harekatı," 61 yıllık Baas rejimini hedef alarak, silahlı muhalif grupların birleşmesiyle tarihe geçen bir isyana dönüştü.

10 gün gibi kısa bir sürede başarıya ulaşan harekat sonucunda Esad rejimine bağlı askerler silahlarını bırakarak teslim oldu, ülkeyi terk etti veya çatışmalarda etkisiz hale getirildi.

Ülkeyi yıllardır baskı altında tutan Beşar Esad ise muhaliflerin hızlı ilerleyişi karşısında Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Bu gelişmeyle birlikte ülkede yeni bir dönem başlaması bekleniyor.

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