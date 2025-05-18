Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Sırbistan’a gidiyor

ANKARA(EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan’ın ziyaret kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Marko Curiç’le görüşmesi öngörülüyor.

Neler konuşulacak?

Dışişleri Bakanı Fidan’ın görüşmelerinde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, Türkiye’nin Balkanlar’da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine, bu çerçevede Sırbistan’la gelişen iş birliğine verdiği önemi vurgulaması, Bosna-Hersek’teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Hakan Fidan & Aleksandar Vuçiç - 2024

Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan’ın görüşmelerde bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini dile getirmesi öngörülüyor.

Erdoğan, 11 Ekim'de ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Ekim 2024 tarihinde Sırbistan’ı ziyareti sırasında, iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Erdoğan & Aleksandar Vuçiç - 2024

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artışla 3 milyar dolara yükseldi.

İkili ticaret hacminin, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedef çerçevesinde 5 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’nin Sırbistan’a yönelik doğrudan yatırımları son 12 yılda bir milyon dolardan 405 milyon dolara yükseldi. Türk şirketleri Sırbistan'da yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.