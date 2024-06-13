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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü.

Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü 

Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

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