Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.
İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü.
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.