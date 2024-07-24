Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan, "Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.
Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor.
İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız. İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz. PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.
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