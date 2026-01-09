Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan kritik 'SDG' açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. .

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi

İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı samimiyetle gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar

Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya Girişimimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz."

"Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız"

"Biliyorsunuz bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Suriye'nin istikrarı konusunda hem fikir olduğumuzu konuştuk. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması önemli"

"Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen iş birliği"

"Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamaları ise şöyle: "Sayın Endonezya Dışişleri Bakanı ile önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Stratejik güvenlik konuları, savunma sanayi ve küresel güvenlik iş birliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen iş birliği, geniş bir yelpazede iki ülkenin de yararına hizmet edebilecek nitelik taşımaktadır."

"Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

"Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkedeki tüm etnik gruplara eşit bir şekilde yaklaşan Suriye hükümeti, kamu düzeninin sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu mücadele başlatmıştır. Bu operasyon tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet-tek ordu doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. "