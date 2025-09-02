  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmede öncelikle Filistin davası ve Gazze'deki insani krize odaklandı. Bölgede acilen kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının kritik önemi vurgulandı.

Görüşmenin diğer ana gündem maddesi ise Suriye'nin güneyindeki son gelişmeler oldu. İki diplomat, bölgesel istikrar açısından hayati önem taşıyan bu konuda koordineli çalışma taahhüdünde bulundu. Taraflar, mevcut krizleri çözmek ve olası yeni gerilimleri önlemek için diyalog ve iş birliğinin sürdürüleceğini aktardı.

Filistin devlet başkan yardımcısı ile görüştü

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, yönetim görevden alındıCHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, yönetim görevden alındıGündem

 

Suudi Arabistan’dan Cristiano Ronaldo’lu dev turizm kampanyasıSuudi Arabistan’dan Cristiano Ronaldo’lu dev turizm kampanyasıDünya

 

Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin