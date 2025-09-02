Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmede öncelikle Filistin davası ve Gazze'deki insani krize odaklandı. Bölgede acilen kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının kritik önemi vurgulandı.

Görüşmenin diğer ana gündem maddesi ise Suriye'nin güneyindeki son gelişmeler oldu. İki diplomat, bölgesel istikrar açısından hayati önem taşıyan bu konuda koordineli çalışma taahhüdünde bulundu. Taraflar, mevcut krizleri çözmek ve olası yeni gerilimleri önlemek için diyalog ve iş birliğinin sürdürüleceğini aktardı.

Filistin devlet başkan yardımcısı ile görüştü

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.