Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere 15 kişi, günlük servis ve temizlik hizmetleri için 15 kişi, basit bakım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere de 20 kişiyi işe alacak.

Yapılacak değerlendirmede, KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. Başvuru için 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az 65 puan almış olmak gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

e-Devlet Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvurular, 14 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona erecek.