  Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu’ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamayla Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan ve hâlâ İsrail'de bulunan 14 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu’ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud'da alıkonulan ve hâlâ İsrail'de gözaltında tutulan 14 Türk vatandaşının durumuyla ilgili olarak X hesabından açıklamada bulundu. 

4 Ekim'de 36 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

36 Türk vatandaşı ve diğer aktivistlerin bir kısmı Türkiye'ye getirilmişti

Küresel Sumud Filosunda alıkonulan 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist geçen cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın (THY) özel bir seferiyle Türkiye'ye getirilmişti. 

Türkiye'ye dönen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alıyordu. 

