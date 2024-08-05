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Dışişleri Bakanlığı bildirdi: Bangladeş'teki son gelişmeler yakından takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te son haftalarda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa'ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA
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Dışişleri Bakanlığı bildirdi: Bangladeş'teki son gelişmeler yakından takip ediliyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde can kayıpları olmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi anayasayı uygun biçimde seçime götürmesi ve yapılacak seçimlerin Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunması temenni edildi.

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