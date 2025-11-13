Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Gazze’de yaralanan 3 Filistinli, Türkiye’ye getirildi
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 3 yaralı Filistinlinin Türkiye’ye Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucu getirildiğini duyurdu.
Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları başta olmak üzere Gazze’den hasta ve yaralı tahliyesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde sürüyor.
3 Filistinli, Türkiye’ye getirildi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralı 3 Filistinli, Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tedavilerine devam etmek üzere Türkiye’ye getirildiğini kaydetti.
Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde Türk makamlarının çalışmaları sonucunda 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana toplam 19 tıbbi tahliye operasyonuyla 449 hasta ve yaralı ile 488 refakatçi Gazze’den Türkiye’ye getirildi.