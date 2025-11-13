  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Gazze’de yaralanan 3 Filistinli, Türkiye’ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 3 yaralı Filistinlinin Türkiye’ye Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucu getirildiğini duyurdu.

Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları başta olmak üzere Gazze’den hasta ve yaralı tahliyesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralı 3 Filistinli, Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tedavilerine devam etmek üzere Türkiye’ye getirildiğini kaydetti.

Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde Türk makamlarının çalışmaları sonucunda 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana toplam 19 tıbbi tahliye operasyonuyla 449 hasta ve yaralı ile 488 refakatçi Gazze’den Türkiye’ye getirildi.

