Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye ile Ermenistan arasında "vize kolaylığı" kararı

Türkiye ile Ermenistan, normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Dışişleri Bakanlı'ğının aktardığına göre Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde alınan karara göre, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek.

Karara ilişkin açıklamada, bu adımın Türkiye ile Ermenistan arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin normalleşme sürecini ön koşulsuz ve tam normalleşme hedefiyle sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.

Vize kolaylığının, karşılıklı temasların artırılmasına ve diplomatik ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.