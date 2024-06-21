Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz.

Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir.

Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."