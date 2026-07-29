Dışişleri Bakanlığı: Guterres'in Kıbrıs konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından, Guterres'in Kıbrıs Adası'nda liderlerle gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz. Ada'daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres'in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli işbirliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının, güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

On yıllar boyunca denenen ve tükenen çözüm modellerinin geçmişte kaldığını vurgulayan Keçeli, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz."

Keçeli, Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada'daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineleyerek, "Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.