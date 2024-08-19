  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı: Hamas yetkilileri Türkiye ile temas kurdu
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı: Hamas yetkilileri Türkiye ile temas kurdu

Hamas yetkililerinin hafta sonu Türkiye ile temas kurarak, "Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak gerçekte durumun böyle olmadığını" söylediği kaydedildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı: Hamas yetkilileri Türkiye ile temas kurdu
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin hafta sonu Türkiye ile temas kurduğunu duyurdu. Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen hafta yapılan görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt iletmedi.

Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar da değişti.

Dişileri Bakanlığı yetkilileri, "İsrail’in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların gerisine düşmüş durumda" ifadesini kullandı ve İsrail'in şartlarını şöyle sıraladı:

"İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini istiyor. Netsarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemek istiyor. Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmek istiyor."

Hamas yetkililerinin Türk yetkililere verdiği bilgiye göre İsrail'in ek talebi ise Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili. Hamas'a göre İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı ise askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

İsrail savaş uçakları Hizbullah mevzilerine roket yağdırdıİsrail savaş uçakları Hizbullah mevzilerine roket yağdırdıDünya
İsrail askerleri, TRT ekibinin olduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtıİsrail askerleri, TRT ekibinin olduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtıGündem

 

 

Gündem
Ömer Çelik'ten, Erkan Baş’a: Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibaret
Ömer Çelik'ten, Erkan Baş’a: Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibaret
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarında toplam 22 şüpheliden 9’u tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarında toplam 22 şüpheliden 9’u tutuklandı
TSK'ya ait 16 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor
TSK'ya ait 16 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor
Muğla'daki orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'daki orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl'de korkutan deprem
Bakan Yumaklı: Yangınların 241'i kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Yangınların 241'i kontrol altına alındı