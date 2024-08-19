Dışişleri Bakanlığı: Hamas yetkilileri Türkiye ile temas kurdu

Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin hafta sonu Türkiye ile temas kurduğunu duyurdu. Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen hafta yapılan görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt iletmedi.

Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar da değişti.

Dişileri Bakanlığı yetkilileri, "İsrail’in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların gerisine düşmüş durumda" ifadesini kullandı ve İsrail'in şartlarını şöyle sıraladı:

"İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini istiyor. Netsarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemek istiyor. Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmek istiyor."

Hamas yetkililerinin Türk yetkililere verdiği bilgiye göre İsrail'in ek talebi ise Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili. Hamas'a göre İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı ise askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.