Dışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

"Haniye alçakça saldırıda şehit edildi"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, "İsmail Haniye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasını yaptı.