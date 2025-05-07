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Dışişleri Bakanlığı: Hindistan'ın düzenlediği saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır

Hindistan hükümeti, Pakistan ve Pakistan idaresindeki Keşmir'de dokuz noktaya hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Kışkırtıcı adımları ve sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz" denildi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı: Hindistan'ın düzenlediği saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır
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Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

26 kişi hayatını kaybetti

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü bildirirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Kışkırtıcı adımları ve sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz" dendi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.

Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

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