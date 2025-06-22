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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran'a saldırısına ilk tepki!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti. Açıklamada, “Mevcut durum, bölgesel bir çatışmanın küresel bir krize dönüşme riskini taşıyor. Böyle bir felaket senaryosunun gerçekleşmesini arzu etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İran'a saldırısına ilk tepki!
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Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer programıyla ilgili yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut ihtilafın tek çözüm yolunun diyalog ve müzakereler olduğunu vurguladı. 

Bakanlığın açıklamasında, şu fadelere yer verildi:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.

"Tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir"

İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."

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