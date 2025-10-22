  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımı yok hükmündedir
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımı yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmünde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımı yok hükmündedir
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria’da İsrail’in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir" denildi.

Gündem
Özel, Akın Gürlek'e seslendi: Arnavutköy Belediye Başkanı'nı evinden alıyor musun?
Özel, Akın Gürlek'e seslendi: Arnavutköy Belediye Başkanı'nı evinden alıyor musun?
Türkiye'nin, Filistin'de adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek vereceği bildirildi
Türkiye'nin, Filistin'de adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek vereceği bildirildi
İşin aslı ev sahiplerinin korktuğu gibi çıkmadı!
İşin aslı ev sahiplerinin korktuğu gibi çıkmadı!
Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti
Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti
ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir
ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir
Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkacak, geri dönecek
Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Geri dönecek