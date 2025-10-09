Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu üç milletvekili Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etti

  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı dün İsrail’in alıkoyduğu Özgür Filosu’ndaki üç Türk milletvekilinin Azerbaycan’a hareket ettiğini duyurdu.

Dün (8 Ekim) İsrail askerleri Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndaki gemilere uluslararası sularda sabah saatlerinde baskın düzenlemişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı müdahale edilen gemi ve yolcuların ülkedeki bir limana transfer edildiğini duyurmuştu.

Limana çekilen gemilerden Vicdan’da şu milletvekilleri yer alıyordu:

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün

"Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir"

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli vekillerin Azerbaycan’a hareket ettiğini şöyle duyurdu:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.

Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz."

