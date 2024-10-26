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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a saldırısını kınadı
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Türkiye Cumhuriyet Dışiişşleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik dün gece yaptığı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklama da şunlar ifade edildi:

“İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.

İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.

Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.

Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz.

Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.”

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