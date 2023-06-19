Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri ile Cenin şehrinde yaptığı baskını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın en az 19 beldesinde 4.500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınıyoruz.

İsrail Hükümeti’nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez.

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir."

"Eylemlere derhal son vermesi" çağrısı

Cenin'e yapılan baskınla ilgili ise, "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz.

İsrail Hükümeti’ne Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.