Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Küresel Sumud Filosu’na ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir.
Ne olmuştu?
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 21’i İsrail saldırısına uğradı.
İsrail’in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.