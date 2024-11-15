Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk'ünün egemenlik ve özgürlük yolunda verdiği mücadelesinin en önemli simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlu olsun! Ana vatan ve garantör Türkiye daima Kıbrıs Türk'ünün yanında olacak, hak ve çıkarlarını koruyacaktır." ifadelerine yer verildi.