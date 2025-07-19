Dışişleri Bakanlığı: Lahey Bildirisi’ne Türkiye’nin destek vermediği iddiası asılsız

Dışişleri Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz tarihlerinde Bogota'da yapılan ve İsrail'e karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiri'ye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirterek "Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır. Bogota'daki toplantı sonunda hazırlanan Ortak Bildiri'ye ülkeler 20 Eylül 2025 tarihine kadar katılabilmektedirler. Halihazırda, toplantıda hazır bulanan 30 ülkeden sadece 12'si bildiriye katılım bildirmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz 2025 tarihlerinde Bogota'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiri'ye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır. Bogota'daki toplantı sonunda hazırlanan Ortak Bildiri'ye ülkeler 20 Eylül 2025 tarihine kadar katılabilmektedirler. Halihazırda, toplantıda hazır bulanan 30 ülkeden sadece 12'si bildiriye katılım bildirmiştir.

Türkiye, Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir

Toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiri'de yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede, Ortak Bildiri'ye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir. Esasen, Ortak Bildiri'de zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz."