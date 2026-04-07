Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
DHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez. Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

