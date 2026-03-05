Dışişleri Bakanlığı: Nahçıvan'a gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya dair yapılan açıklamada, "Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir."