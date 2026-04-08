Dışişleri Bakanlığı: Savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Açıklamada barış süreci kapsamında İslamabad'da gerçekleştirilecek olan müzakerelere vurgu yapıldı. Türkiye'nin, bu görüşmelerin başarıyla sonuçlanması adına her türlü desteği vermeye devam edeceği kararlılıkla ifade edildi.

"Geçici ateşkesin sahada tam ve eksiksiz olarak uygulanması kritik"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Saha uygulaması vurgusu: Geçici ateşkesin sahada tam ve eksiksiz olarak uygulanmasının kritik önem taşıdığı belirtildi.

Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."