Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına, Refah kapısının derhal açılmasına, soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamasına hükmetti. Kararla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İhtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde oldu:
"Uluslararası Adalet Divanı’nın İhtiyati Tedbir Kararı Hk.
Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."