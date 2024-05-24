Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde oldu:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın İhtiyati Tedbir Kararı Hk.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."