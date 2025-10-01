  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı Sumud Filosu'ndaki aktivistler için harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk ve diğer aktivistler için harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır" denildi. 

 Bakanlığın açıklamasında Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğu vurgulandı. 

Türkiye: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı "terör eylemidir

Bakanlık, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi.

Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

