  Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve ABD birliklerine yönelik saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve ABD birliklerine yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, “Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve ABD birliklerine yönelik saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağımız olan Suriye ve ABD Hükümetleri’ne başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi. 

