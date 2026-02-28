  1. Ekonomim
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, arabuluculuk konusunda destek vermeye hazır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve başka ülkeleri de içene alan gerilim hakkında yaptığı açıklamada, "Saldırılar bölgemizin istikrarını riske atacak nitelikte” derken, arabuluculuk için gerekli desteği vermeye hazır olunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve üçüncü ülkelere sıçrayan çatışmalara yönelik gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıların, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğu belirtilirken, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" denildi.

