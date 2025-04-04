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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye mayın tehdidine karşı güçlü desteğini sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye mayın tehdidine karşı güçlü desteğini sürdürecek
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ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı, BM tarafından ilan edilen 4 Nisan “Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü” vesilesiyle yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye’nin mayın tehdidiyle mücadele eden ülkelere kara, deniz sahaları yanında, uluslararası platformlarda sağladığı güçlü ve kararlı desteğin sürdürüleceğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, mayın ve patlamamış mühimmatın insanların sağlık ve güvenliği yanında, ekonomi, kültürel miras için de tehdit olduğu vurgulanarak, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerde, Afganistan’ın ülke genelinde patlamamış mühimmat ve mayın tehdidine maruz kaldığı hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Ülkemizin mayın tehdidiyle mücadele eden ülkelere hem kara ve deniz sahalarında hem de uluslararası platformlarda sağladığı güçlü ve kararlı destek sürecektir” denildi.

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