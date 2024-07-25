Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Varılan mutabakatın Yemen’deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz. Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edecektir" denildi.