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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

AA
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Varılan mutabakatın Yemen’deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz. Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edecektir" denildi.

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