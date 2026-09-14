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Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "mesnetsiz açıklamalarını" reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Anadolu’nun işgal dönemine ilişkin açıklamalarını reddederek, Yunanistan’ı “ciddiyete ve aklıselime” davet etti. Bakanlık, Lozan Antlaşması’nın 59. maddesine atıfta bulunarak Yunanistan’ın dönemdeki katliam ve yıkımları kabul ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "mesnetsiz açıklamalarını" reddetti
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bugün yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Anadolu'da savaş döneminde yaşananlara ilişkin iddialarda bulunmuştu.

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