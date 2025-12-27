Dışişleri Bakanlığı'ndaki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Faruk Kaymak, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
Ayrıca, İkili İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü ise Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.