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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘25 Mayıs Afrika Günü’ mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 25 Mayıs Afrika Birliği’nin 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘25 Mayıs Afrika Günü’ mesajı
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Bakanlık mesajında, “Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği’nin 62. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü’nü kutluyoruz. Afrika Günü, Afrika halklarının barış, istikrar ve refah içinde bütünleşik bir Kıta hedeflerini ve uluslararası sistemde uygun konuma erişme yönündeki kararlılıklarını temsil etmektedir. Türkiye, Afrika ülkelerinin bu hedeflerini gerçekleştirme yolundaki çabalarında güvenilir ve samimi bir ortak olmaya devam edecektir” denildi.

"Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ni 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Afrika’yla iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik çabaların eşit ortaklık, karşılıklı güven ve kapsamlı iş birliği temelinde devam edileceğine vurgu yapılan mesajda, “ Afrikalı dostlarımızla yakın istişare içinde sürdürmekte kararlıyız. Bu anlayışla, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ni 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Afrika, refah, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü ortak bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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