Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek verileceğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen ve ateşkes için anlaşılan görüşmelere dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar’ın çabalarını takdir ediyoruz.

Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."

Ne olmuştu?

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim, geçen hafta Durand Hattı boyunca çıkan çatışmalarla başlamıştı. Pakistan ordusu, kendi kontrol noktalarına düzenlenen saldırının ardından, Durand Hattı'nı resmî sınır olarak tanımayan Afganistan'ın topraklarındaki 20-30 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü 48 saatlik ateşkes anlaşması duyurmuş, ertesi gün Başbakan Şahbaz Şerif ülkesinin görüşmelere hazır olduğunu açıklamıştı.

