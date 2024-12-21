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Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya’da Noel pazarına yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya’da Noel pazarına yapılan saldırıya kınama
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Almanya'nın Magdeburg şehrinde bir araçla Noel pazarına saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yazılı açıklama geldi.

"Derin üzüntü duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Almanya’nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz.” 

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