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Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria açıklaması: İlhak söylemlerini reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria hakkındaki açıklamalarına dair, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria açıklaması: İlhak söylemlerini reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altında Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürerek, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da savunmuştu.

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