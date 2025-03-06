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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorak Dodik hakkında verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediklerini belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğinin her zaman vurgulandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Dodik açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin yayımladığı mesajda "Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür. Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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