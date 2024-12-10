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Dışişleri Bakanlığından DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "DEAŞ terör örgütünün Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

İHA
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Dışişleri Bakanlığından DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanan masajda, "DEAŞ terör örgütünün Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak’a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir” denildi.

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