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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya trafik kazasına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya trafik kazasına ilişkin taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Etiyopya’nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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