Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Gazze' tepkisi: Soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze kentinde başlattığı kara harekâtına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu adımın, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “soykırım planlarının yeni bir aşaması” olduğu vurgulandı.
Bakanlık, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe saydığını belirterek, "İsrail’in saldırıları sonucunda yüz binlerce Filistinli yeniden yer değiştirecek ve Filistinlilerin acıları daha da derinleştirecektir." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır.
İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.
Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.
Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.
